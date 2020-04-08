Алексей Кудрин: «Пандемия COVID-19 приблизила Россию к цифровому будущему»

08.04.2020, 7:53, Разное

Пандемия COVID-19 заставит переосмыслить роль IT-технологий в жизни людей. По мнению Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, эпидемия коронавируса может приблизить весь мир, включая Россию, к цифровому будущему.

На сегодняшний день большинство компаний перевели своих сотрудников во избежание их инфицирования на удаленный режим работы. Совещания, встречи и другие мероприятия для решения важных производственных вопросов проводятся по видеосвязи, идет активная торговля через онлайн-площадки. Скорость цифровизации в РФ, отмечает Кудрин, зависит от работы правительства. РФ имеет все финансовые возможности для реализации этого вопроса, передает «ГлобалМСК».

У РФ огромное преимущество перед другими государствами, что обеспечивает стране стабильность. Речь идет о беспрецедентно низком уровне долга, а также огромных резервах. В режиме самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, считает Кудрин, многие поняли: «будущее – за цифровизацией».