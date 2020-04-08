 

Стало известно о возможном радикальном сокращении добычи нефти ОПЕК

08.04.2020, 7:53, Новости дня

ОПЕК подготовила анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти к предстоящему заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, согласно одному из них добычу до конца года сократят на 10 млн баррелей в сутки, сообщили СМИ.

Как передает Bloomberg со ссылкой на материалы организации, еще одна опция предусматривает отказ от сокращения добычи нефти группой производителей. По анализу ОПЕК, мировой спрос на топливо во втором квартале 2020 году упадет на 11,9 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16.00 по австрийскому времени (17.00 по Москве).

Сделка о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ зависит от объемов, которые другие производители, такие как США, Канада и Бразилия, готовы сократить.



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