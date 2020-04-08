В военном параде в Калининграде примет участие легендарный танк Т-34

08.04.2020, 7:50, Новости дня

Легендарный танк Т-34 примет участие в военном параде в Калининграде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевая машина участвовала в штурме города-крепости Кенигсберг, ее экипаж не раз брал верх над врагами.

Теперь танк должен пройти во главе колонны, передает телеканал "Россия 24". Он на ходу: пять лет назад машину восстановили военные специалисты, для чего многие детали пришлось делать заново по оригинальным чертежам. Теперь нужно смазать механизмы и узлы, снять с корпуса старую краску и нанести новую.