Следком возбудил дело по факту обрушения перекрытий жилого дома в Вачском районе

08.04.2020, 7:50, Новости дня

В Нижегородской области заведено уголовное дело по факту обрушения перекрытий жилого дома. Расследование ведут следователи Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как напоминает ГТРК "Нижний Новгород", происшествие случилось в полночь на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома в селе Филинское Вачского района. В результате хлопка газа разрушились конструкций дома. По предварительным сведениям, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Троих госпитализировали, остальным врачи помогли на месте. Всего в доме было 12 жильцов, для них в участковой больнице устроили пункт временного размещения, обеспечили горячей едой.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, выясняются все обстоятельства ЧП.

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ГТРК "Нижний Новгород"