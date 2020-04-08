 

Парагвайский суд отпустил Роналдиньо под домашний арест

08.04.2020, 7:50, Новости дня

Парагвайский судья Густаво Амарилья под залог в размере 1,6 млн долларов отпустил легенду бразильского футбола, чемпиона мира 2002 года Роналдиньо и его брата под домашний арест в отель в Асунсьоне, об этом сообщает ABC Color.

Роналдиньо и его брат были арестованы в марте. Футболист собирался представить свою книгу в столице Парагвая, а также принять участие в благотворительной акции. В его номере в гостинице был обнаружен фальшивый паспорт.

Ранее представители звездного бразильца уже пытались внести за него залог в размере 1,4 миллиона евро, но тогда суд Парагвая оказался непреклонен.

Стоит отметить, что обладатель "Золотого мяча" (2005) встретил в парагвайской тюрьме свое 40-летие. На праздничный ужин спортсмену подали барбекю, которое он выиграл в матче тюремного футбольного турнира.



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