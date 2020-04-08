Названо преимущество медицинской маски перед респиратором

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08.04.2020, 7:48, Новости дня

Медицинские респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, а медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, сообщил главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.

«При выборе: маска или респиратор – надо понимать, какую защиту вы хотите получить. Защитить себя или защиту от себя. Лучший вариант – это две эти защиты, потому что мы не знаем, являемся ли мы носителями вируса или нет. На сегодняшний день средства индивидуальной защиты делятся на три степени защиты. Первая… дает степень защиты от 60 до 70%, вторая – 95%, третья – 99%. Если мы используем маску, мы защищаем себя и окружающих, а если респиратор с клапаном – только себя», – передает РИА «Новости» слова врача.

Выборнов пояснил, что респираторы бывают нескольких видов: без клапана, с клапаном и с встроенным и сменяемым фильтром.

«Если говорить про респираторы, у которых есть клапан, то, когда мы вдыхаем, клапан закрывается и мы защищены, а когда мы выдыхаем, клапан открывается и наша аэрозоль попадет в воздух рядом с нами. Человек, который находится рядом с нами, становится незащищенным. То есть этот тип респираторов подходит только для защиты себя», – сказал он.

Врач полагает, что если делать выбор между маской и респиратором с клапаном, то выбирать следует маску.

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