 

Экс-послы США в Киеве призвали использовать коронавирус для давления на Россию

08.04.2020, 7:30, Новости дня

Три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

По утверждению авторов обращения, пандемия COVID-19 якобы «дает неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

Бывшие американские послы заявили, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны выступить с предложением о снятии международных санкций против России, если конфликт на Украине прекратится.

«Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», – считают бывшие американские посланники в Киеве.

По их словам, американский президент Дональд Трамп в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины якобы должен предложить Москве прекратить конфликт на Украине, а взамен пообещать отменить санкции, введенные против России. При этом в случае «возвращения» Крыма Киеву «можно будет отменить и другие санкции».

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Зеленский заявил, что карточка Шахова была зарегистрирована в Раде 17 марта, но его не было в здании. Нардеп утверждает, что президента дезинформируют

26.03 / Захарова рассказа об отношении к российским военным в Италии

13.02 / Газпром заявил о «колоссальной поддержке» «Северного потока – 2» в Европе

24.03 / Немецкий политик – последствия коронавируса могут быть серьёзнее, чем у финансового кризиса 2008 года

20.02 / Анкара заявила об отсутствии проблем с Москвой в Идлибе

22.02 / Драчев: обыски связаны с аккредитацией Касперовича и подозрениями Логинова

06.03 / Россия запросила больше времени на решение о сокращении нефтедобычи

05.02 / Украинский политолог оценил планы Зеленского на деньги от Газпрома

19.03 / США официально передали базу «Аль-Каим» иракской армии

18.03 / Обнуление идет по плану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска