 

За месяц в Москве сделали более 200 тыс. анализов на коронавирус

08.04.2020, 7:30, Новости дня

Более 200 тыс. анализов на новую коронавирусную инфекцию для 145 тыс. человек выполнено в Москве за прошедший месяц в федеральных, городских и частных лабораториях, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Мы постепенно наращиваем мощности для того, чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Всего за прошедший месяц в Москве было выполнено более 200 тыс. анализов для более 145 тыс. человек», – цитирует Ракову ТАСС.

По словам заммэра Москвы, постепенно к проведению тестирования присоединяются частные компании. Сейчас для медицинских учреждений города анализы выполняет лаборатория «Гемотест», также подписано соглашение с лабораторией «Литех».

Ракова пояснила, что анализ на коронавирус в обязательном порядке берется у тех, кто проживает с пациентом с подтвержденным диагнозом. Также тест проводится пациентам с пневмонией и членам их семей. Тестированию на коронавирус подлежат и горожане из группы риска – пожилые люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями при наличии у них симптомов ОРВИ. В отдельных случаях по решению врача анализ на коронавирус может быть взят у любого человека с симптомами ОРВИ.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдерживать от взрывного роста. В РФ на 7 апреля зафиксированы 7 497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 181).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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