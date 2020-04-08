 

Звезда «Деффчонок» Галина Боб пикантным фото сообщила о положительном тесте на CoViD-19

08.04.2020, 7:30, Разное

Актриса Галина Боб призналась Instagram-подписчикам, что сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. У мужа звезды сериала «Деффчонки» CoViD-19 не выявили.
«А корона-то как сидит, – подписала актриса пикантное фото, где позирует обнаженной, прикрывшись воздушными шарами, а на ее голове красуется корона. Кроме того, Галина Боб представила снимки бланка с результатами анализа на CoViD-19, подтверждающими наличие у нее инфекции.

Знаменитость призналась, за границей она не была в последнее время, правила самоизоляции не нарушала, из дома выходила только по крайней нужде и обязательно в перчатках и маске, всегда придерживалась дистанции. Мыслей, где бы она могла заразиться, у Боб нет, но врач допускает, что ее супруг – режиссер Сергей Корягин мог переболеть коронавирусом в легкой форме. Актриса не замечала никаких симптомов инфекции, и ее ничего не беспокоило, кроме заложенности носа.

Хейтеры не упустили возможности наброситься на звезду «Деффченок» с критикой за неосторожное поведение. Актриса резко отреагировала на подобные замечания недоброжелателей, поинтересовавшись, уверены ли они, что не являются носителями вируса.

Все родственники Боб в ближайшее время сдадут тесты на CoViD-19. Напомним, у актрисы и режиссера есть два сына – 5-летний Лева и 3-летний Андрей.
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