 

Рыбаки поймали сома с двумя головами

08.04.2020, 7:10, Разное

Пару дней назад в соцсетях появилось и стало очень быстро распространяться коротенькое, но необычное видео. На нем заснята небольшая рыба (сом), у которой на том месте, где должен находиться хвост, расположена вторая голова. 

Видно, что рыба двигается, то есть она живая, а не сделана из папье-маше или латекса.  

Эта вторая голова выглядит полностью сформированной и по размеру не уступает основной голове. У нее также присутствует один из передних плавников (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

Где именно была выловлена эта странная рыба, неизвестно, судя по языку, в какой-то из стран Юго-Восточной Азии или Океании.

Множество комментаторов тут же начали шутить про "котопса" и спрашивать, каким образом эта рыба, извините, какает. Другие пишут, что это "сиамские близнецы" и анальное отверстие у сома вероятно находится где-то посредине тела.

Также немало тех, кто считает, что это подделка и что вторую сомью голову каким-то образом приклеили к обычному живому сому. Однако людям и ранее попадались сомы-мутанты с двумя головами. 

Ниже можно увидеть фото, которые были выложены в сеть в 2011 году. На них изображен сом с двумя головами, вторая голова и часть туловища росла у него чуть ниже первой. 



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