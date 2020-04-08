Реальная история о мальчике, который боялся темноты даже после смерти

08.04.2020, 7:17, Разное

Эту совершенно правдивую историю рассказывают в городе Гвадалахаре, штат Халиско, Мексико. Повествует она о маленьком мальчике, который почему-то страшно боялся темноты.

Многие маленькие дети боятся темноты, но у этого ребенка фобия была выражена особенно ярко (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Все началось с 1880 года, когда в богатой семье родился долгожданный наследник – мальчик, которому дали имя Игнасио Алтамирано Торрес. Он был полностью физически здоров и за ним бережно ухаживали, однако с самого раннего детства он необъяснимо боялся темноты.

Еще когда он был младенцем, он начинал безутешно плакать, если его оставляли в темной комнате, но не плакал, если окно было открыто и светила Луна или в комнате оставляли источник света, хотя бы самый небольшой. Даже если днем просто прикрыть окно шторами, Игнасио начинал плакать.

Родители Игнасио вскоре поняли, что их сын боится спать в темноте, и приспособились жить с этой странной причудой. Каждый из слуг в доме знал, что в комнате маленького Игнасио ночью всегда должна оставаться включенной хотя бы небольшая лампа.

Так прошло два года и страх темноты продолжал преследовать мальчика. Это было очень изнуряюще для его родителей, которые уже сильно устали постоянно следить за тем, чтобы рядом с Игнасио всегда был источник света, но никто не видел иного выбора. Они показывали ребенка врачам и те удивлялись этому, но никто не понимал, в чем причина.

Однажды вечером родители мальчика уехали по каким-то важным делам, а перед этим открыли в комнате сына окно и зажгли масляные лампы. К сожалению, они задержались на всю ночь и ночью разразилась гроза с ветром, а Луну закрыли темные тучи.

Экономка, которая должна была следить за тем, чтобы лампы в спальне Игнасио не погасли, испугалась грозы и всю ночь не выходила из своей комнаты, а тем временем сильный ветер погасил лампы и в комнате мальчика стала темно как в погребе.

Игнасио проснулся и заметил вокруг себя полную черноту. Что с ним произошло потом, никто не знает, но наутро мальчика нашли мертвым. Было сказано, что он умер от сердечного приступа.

Опечаленные родители Игнасио устроили сыну пышные похороны и поместили маленький гроб с телом в семейную гробницу. Но на этом история не заканчивается.

На следующее утро после похорон мальчика смотритель кладбища обходил участки и внезапно увидел, что маленький гроб из гробницы Торресов находится не внутри гробницы, а стоит на земле снаружи. Крышка с него была снята и можно было увидеть лежащее внутри тело мертвого мальчика.

Смотритель не испугался, потому что решил, что гробницу вскрыли грабители, которые ищут в захоронениях украшения и дорогие часы. Он поместил гроб Игнасио снова в гробницу Торресов, закрыл ее и потом уведомил местные власти о свершившемся преступлении.

Но на следующее утро он снова заметил гробницу Торресов открытой и гроб с телом ребенка снова стоял на земле снаружи, а его крышка была откинута. И так повторялось еще несколько раз, прежде чем до ужаса напуганный смотритель не пояснил о происходящем родителям мальчика.

Те восприняли это как послание от духа Игнасио и сказали смотрителю, что при жизни их сын очень боялся темноты, поэтому он не хочет находится в темной гробнице.

Потом для Игнасио построили специальную миниатюрную гробницу по форме гроба, в крышке которой сделали отверстия, в которые постоянно проникал солнечный или лунный свет. Кроме этого гробница была окружена четырьмя толстыми столбиками с лампами, которые горели по ночам.

После этого гроб перестал самостоятельно передвигаться, видимо маленький Игнасио наконец успокоился.

Гробница Игнасио в наши дни