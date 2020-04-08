Малоизвестные фотографии НЛО, которые были признаны подлинными

08.04.2020, 7:12, Разное

Это фотографии вы скорее всего ранее никогда не видели, потому что они редко попадали в прессу, однако их можно найти в архивах уфологов.

Особую ценность представляет то, что эти снимки были проверены экспертами и те не выявили случаев фотомонтажа, кроме того они даже имели возможность изучить негативы и тоже не нашли в них ничего подозрительного.

Венгерский НЛО

27 октября 1996 года Лайош Козина приехал в гости к своей подруге в дом ее родителей, который находился в небольшой деревне Ерпатак в регионе Сабольч-Сатмар, Венгрия (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В какой-то момент Лайош и его подруга вышли погулять в поле за домом и там Лайош сделал несколько снимков подруги на свой фотоаппарат. Ни до, ни после фотографирования они не заметили вокруг ничего необычного.

Несколько недель спустя Лайош наконец обнаружил время и решил распечатать фотографии. Внезапно на одном снимке он заметил в небе странный серебристый округлый объект. Он парил невысоко и почти над головой девушки.

Лайош подивился объекту, но решил никому не показывать фото. Лишь спустя несколько месяцев он не выдержал и показал снимок своему другу, который тоже увлекался фотографией. Он пытался узнать у него, может ли это быть какой-то дефект съемки или оптическое явление.

Друг Лайоша тут же сказал, что это похоже на реальный НЛО, а потом с разрешения Лайоша отослал снимок в венгерскую уфологическую организацию HUFON. Эксперты организации изучили снимок и не нашли никаких следов того, что он каким-то образом редактировался.

Они также отметили, что судя по четкости изображения, в момент съемки НЛО либо двигался очень медленно, либо вообще стоял на месте. И что этот НЛО точно не был каким-то подброшенным в воздух предметом дискообразной формы (такие подделки легко распознаются).

В конце концов уфологи из HUFON пришли к выводу, что снимок действительно подлинный, а размеры заснятого объекта несколько метров в диаметре.

Снимок Ханны МакРобертс

Эту фотографию некоторые уфологи прямо называют "Лучшим снимком летающего блюдца". Снимок был сделан в октябре 1981 года в районе острова Ванкувер (Канада).

25-летняя Ханна МакРобертс вместе со своими родственниками приехала отдохнуть на недельку в снятом ими домике в живописном районе залива Келси, что на восточном берегу острова Ванкувер. За время этого отдыха девушка сделала много фотографий, когда гуляла по берегу, снимая на свой фотоаппарат марки Mamiya.

В какой-то момент Ханна заметила как живописно нависают небольшие аккуратные белые облачка над покрытой лесом небольшой горой и сфотографировала эту гору. Во время съемки она не видела в небе ничего движущегося и тем более никаких летающих тарелок.

Чуть позже Ханна отдала пленку для распечатывания фото в фотосалон, а когда забрала пакет с фотографиями и стала его рассматривать, тогда и заметила на снимке с горой и облаками четкий дискообразный НЛО.

Ханна была изумлена, а потом стала искать эксперта по НЛО, которому можно было показать снимок. Она связалась с Дэвидом Пауэллом, который работал в планетарии Ванкувера, а он в свою очередь показал фото исследователю Билллу Аллану, который связался с группой уфологов из Аризоны (США).

На каждом из этих этапов снимок и негатив изучались и никто не обнаружил следов подделки.

В конце концов фотография попала к Ричарду Хайнсу, редактору журнала "Scientific Exploration", который лично как можно тщательно проверил материалы и сделал вывод, что Ханна МакРобертс засняла некий реальный объект, который двигался по небу. Но что это был за объект, вопрос остался открытым.

Австрийские снимки

21 мая 1971 года Руди Нагора, музыкант из Мюнхена, отдыхал вместе со своей женой в местечке неподалеку от Санкт-Лоренцена, Штирия, Австрия. Супруги выехали на пикник и в какой-то момент Нагора высмотрел подходящую поляну и вышел проверить ее. Жена оставалась в автомобиле на дороге.

Не успел Нагора пройти пару десятков метров к облюбованной им полянке, как услышал непонятный свистящий звук, который шел сверху. Подняв голову, мужчина заметил блестящий серебристо-белый диск, который завис невысоко над землей почти над головой Нагоры.

Два снимка Нагоры. Ниже увеличенные фрагменты с НЛО)

Потом объект начал двигаться дерганными зигзагообразными движениями и Нагора понял, что он должен это заснять на свой фотоаппарат, который лежал в машине. Он со всех ног побежал к автомобилю, вытащил аппарат, едва отвечая на вопросы удивленной жены, а потом начал снимать НЛО.

Нагора успел сделать 12 фотографий, прежде чем НЛО внезапно резко ускорился и скрылся из вида. Из этих 12 снимков два получились особенно четкими.

Позже Нагора показал сделанные им кадры знакомым, которые рассказали своим знакомым и вскоре о заснятом диске стали судачить тысячи жителей Мюнхена. Когда слухи дошли до местного уфолога Адольфа Гигенталера, он встретился с Нагорой и тщательно изучил его снимки, не найдя в них никаких признаков подделки.

Годами позже фотографии Нагоры неоднократно изучались скептиками и специалистами, но и они также не могли разоблачить их.