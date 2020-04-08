Трамп пригрозил сократить финансирование ВОЗ

08.04.2020, 7:15, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп дал понять, что он может пойти на «очень мощную приостановку» финансирования Всемирной организации здравоохранения, раскритиковав специализированное агентство ООН и обвинив его в «зацикленности на Китае» в условиях пандемии коронавируса.

Повторив жалобы, с которыми он выступил днем ранее в Твиттере, президент заявил, что ВОЗ «была во многом неправа». Трамп осудил ВОЗ за то, что она выступала против ограничений на поездки из Китая и Европы.

«Они во многом были неправы, – сказал Трамп в ходе ежедневного брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу. – Похоже, они сильно зациклились на Китае».

«Мы намерены приостановить выплату денег, которые мы направляем в ВОЗ», – добавил он.

Трамп, однако, сдал назад, когда журналисты стали задавать уточняющие вопросы по поводу его заявления. Он сказал, что «намерен изучить вопрос» о сокращении финансирования ВОЗ, и отверг свое предыдущее заявление.

США являются крупнейшим донором международной организации.

Самый последний счет, выставленный ВОЗ Соединенным Штатам, составил около 116 миллионов долларов в год. Кроме того, США добровольно перечисляют от 100 до 400 миллионов долларов в год на конкретные проекты ВОЗ. В 2017 году (это последний год, за который имеются данные) такие взносы превысили 400 миллионов долларов.

Это значит, что в тот год США перечислили ВОЗ более 500 миллионов долларов, что составляет чуть меньше четверти ежегодного бюджета организации. Общий бюджет ВОЗ в 2016-2017 годах превысил 4 миллиарда долларов.

«ВОЗ получает от нас огромные деньги», – заметил Трамп.

ВОЗ высоко оценила транспарентность Китая в отношении вируса, хотя некоторые критики говорят, что есть основания полагать, что реальное число умерших от COVID-19 превышает официальные данные.

Основное раздражение Трампа связано с заявлением ВОЗ в конце января о том, что «запреты на поездки в пострадавшие регионы или отказ во въезде пассажиров, прибывающих из пострадавших регионов, как правило, неэффективны для предотвращения завоза» случаев коронавируса и вместо этого могут привести к значительным негативным социально-экономическим последствиям.

Заявление было сделано после того, как Трамп ввел запрет на въезд в США путешественников из стран, серьезно пострадавших от коронавируса.