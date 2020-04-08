 

В Англии самоизоляцию практиковали за несколько веков до пандемии коронавируса

08.04.2020, 7:09, Разное

На фоне продолжающей распространение пандемии коронавируса COVID-19 власти многих стран вводят режим карантина, таким образом снижая риск заражения здоровых граждан и предотвращая рост заболеваемости. Такая мера не является новой, так как в Англии несколько веков назад практиковалась самоизоляция, что помогло избежать массовых смертей населения от чумы.
В английской деревне Иэм с населением чуть более полутысячи человек в конце лета 1665 года от чумы умер первый человек. Затем последовало ещё несколько смертей, что спровоцировало панику как у жителей деревни, так и в окрестных поселениях. К весне следующего года в Иэме от чумы скончалось уже 70 человек, и тогда приходской священник предложил во избежание распространения болезни полностью изолировать деревню. Её со всех сторон «ограничили» камнями, оградив таким образом территорию, за которую категорически не разрешалось выходить. Продукты и необходимые товары на этих же камнях оставляли торговцы, забирая оставленные деревенскими жителями деньги. Монеты, кстати, предварительно дезинфицировали уксусом, считавшимся в то время эффективным средством от вирусов и микробов.

Эпидемия чумы в Иэме пошла на спад осенью 1666 года. За всё время в деревне скончались более 250 человек, но распространение смертельной болезни в остальные регионы Англии благодаря самоизоляции удалось остановить. По сегодняшний день на некоторых домах Иэма висят таблички с указанными именами умерших более 3-х веков назад жителей, как память и благодарность за предотвращение масштабной эпидемии.



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