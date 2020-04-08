 

Коломойский указал властям Украины на выбранный Киевом «путь в никуда»

08.04.2020, 7:08, Новости дня

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ «антиукраинским», а шаги властей – «путем в никуда».

«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих», – передает РИА «Новости» слова Коломойского.

Он добавил, что не обсуждал принятие закона с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука», – сказал он.

Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Он должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и перекрыть их возврат экс-владельцам, в частности, возврат Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому.



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