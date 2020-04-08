Банкнотная грамота

08.04.2020, 7:06, Разное

Коррупция и вирус: кто кого?

Брать взятки в последнее время стало так сложно, что для тех, кто на это отважится, впору учредить медаль «За взятие взятки».

Ну как можно хапать пачки купюр, когда сто раз предупредили: коронавирус сохраняется на банкнотах длительное время и легко заразиться, мусоля купюры, пересчитывая и укладывая их в кошелек, под матрас или в чулок?

И что после всех предупреждений мы имеем? Вернее, мы-то как раз ничего не имеем. Имеют некоторые граждане, занимающие влиятельные должности и не занимающие до зарплаты.

Примеры взяток уже мало кого интересуют, но все-таки…

Заместителя начальника камышинской исправительной колонии задержали в момент получения им 35 тысяч рублей от поставщика — за то, что тот привезет продуктов поменьше, чем указано в договоре, а при разгрузке никто этого не заметит. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области, тот подполковник два года получал от предпринимателя деньги за недопоставленные продукты или продукты низкого качества, но нас в данном случае интересуют не два года, а лишь те карантинные дни, когда деньги можно было брать разве только щипцами.

35 тысяч! Это сколько же вирусов с головами и хвостами может на них приятно проводить время? Сейчас подсчитаем. Много, но все-таки в 142,8 раза меньше, чем на 5 миллионах рублей, при получении которых был задержан старший следователь из УМВД РФ по городскому округу Красногорск Московской области. Прямо в своем кабинете, а не где-нибудь на неосвещенной лесной опушке, он, не таясь, взял эти деньги у родственника одного из обвиняемых (не бедный родственник попался, заметим).

И этого следователя, и того подполковника отправили под арест. При этом, к сожалению, нет сведений, предложили ли им безотлагательно помыть руки и наручники с мылом в течение 20 секунд.

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Сейчас публикуется много всяких советов, как уберечься от вируса. Для взяточников, видимо, придется разработать отдельные рекомендации. Самое простое: при получении взятки следует вызвать секретаршу и попросить ее протереть купюры антисептиком. Если купюр так много, что одна она не справится, то можно привлечь к их обработке других сотрудников, желательно ранее несудимых.

Можно просто разложить купюры на полу кабинета не слишком толстым слоем и дать им отлежаться от 4 дней до 14 (рекомендации специалистов относительно живучести вируса разные). При этом следует внимательно следить за посетителями, чтобы не натоптали и не нанесли подошвами на банкноты еще какую-нибудь заразу. Ну а если за время, пока деньги отлеживаются, валюта, в которой получена взятка, частично обесценится, следует потребовать от взяткодателя возмещения убытков.

Не следует увлекаться термической обработкой банкнот. Тут надо учесть печальный опыт одной из москвичек, решившей продезинфицировать деньги в микроволновке и поместившей в нее 65 тысяч рублей… Ну видели, наверное, ожививший интернет снимок прожженных купюр?

Фото из соцсетей

Впрочем, учитывая возросшие за последние годы масштабы взяток, можно предположить, что ни в какой микроволновке эти пачки денег не поместятся. Для подобной процедуры нашим взяточникам, пожалуй, понадобилась бы доменная печь.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»