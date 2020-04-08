Экс-супруга Ромы Жукова посоветовала Оксане Самойловой быстрее разорвать «болезненные отношения» с Джиганом

08.04.2020, 6:53, Разное

Экс-супруга отечественного музыканта, композитора и исполнителя Ромы Жукова в одном из недавних интервью обсудила ситуацию, происходящую в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Елена Жукова посоветовала бизнесвумен быстрее разорвать «болезненные отношения», приводя в пример собственный развод.

У Ромы Жукова с супругой за 12 лет брака родилось семеро детей, однако даже они не помогли сохранить брак. В 2017 году музыкант ушёл из семьи, а жена тяжело переживала разрыв и предательство. Елена Жукова не понаслышке знает, что происходящее сейчас в семье рэпера морально непросто переносить Самойловой, которой со всех сторон дают разные советы. Экс-жена музыканта уверена, что в этом случае «затягивать» не нужно, так как потом будет только больнее и сложнее. Жукова считает, что Самойлова должна «разложить всё по полочкам», сделать решительный шаг и «порвать болезненные отношения» с Джиганом, из-за которых страдает не только она, но и четверо детей.

Также Елена Жукова отметила, что рэпер кажется ей хорошим отцом и, возможно, развод поможет ему понять настоящую ценность семьи. Самойловой же сейчас лучше «переключиться» на что-то увлекательное, заниматься воспитанием сына и дочерей, строить новую счастливую жизнь.