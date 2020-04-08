Samsung запатентовала новый дизайн смартфона с изогнутым дисплеем

08.04.2020, 6:53, Разное

Компания Samsung, судя по обнародованному в Сети патенту, разрабатывает новый дизайн смартфона с изогнутым дисплеем. На углах экрана устройства появятся металлические вставки.

По мнению экспертов, такое решение призвано стать защитой дисплея при падении, ведь именно углы, обычно, больше всего повреждаются. Новым дизайном, если Samsung воплотит представленную в патенте идею в жизнь, сможет похвастаться первый смартфон южнокорейского производителя с изогнутым экраном Galaxy Note Edge, презентованный в 2014 году. Металлические рамки на углах сделают аппарат менее уязвимым.

Идея Samsung Display не новая. Недавно компания Huawei выпустила флагман P40 Pro, получивший подобную фишку. Китайский бренд назвал свое решение Overflow Display.