 

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота»

08.04.2020, 6:53, Новости дня

Решившие вернуться на родину россияне во вторник вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота», свидетельствуют данные на электронном табло аэропорта имени Джона Кеннеди.

На электронном табло в первом терминале воздушной гавани в 23.47 (06.47 среды мск) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево – 15.10 мск, передает ТАСС.

Регистрацию на борт прошли несколько десятков людей. Сколько именно, официально не уточняется. Ранее на этом самолете Boeing 777-300 в Нью-Йорк прибыла группа американцев, пожелавших вернуться в США.

Штат Нью-Йорк является одним из основных очагов распространения коронавируса в США. В нем выявлено уже свыше 139 тысяч случаев заражения, зафиксировано более 5,4 тысячи летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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