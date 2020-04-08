ВОЗ решила проверить «адекватность» мер Белоруссии против коронавируса

08.04.2020, 6:53, Новости дня

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию для оценки ситуации с коронавирусом и «адекватности» принимаемых в стране мер по противодействию инфекции, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.

«Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется завтра и продолжится до субботы, 11 апреля… Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Планируется, что специалисты международной организации посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей республики.

Делегация ВОЗ прибыла в Белоруссию по приглашению президента республики Александра Лукашенко.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Во вторник Лукашенко заявил, что сам готов при необходимости лечить людей от коронавирусной инфекции. Эту тему он обсудил с главой минздрава Белоруссии Владимиром Караником.

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