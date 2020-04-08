В Харькове напали на глав управления уголовного розыска и отдела розыска полиции области

08.04.2020, 6:40, Новости дня

В Харькове напали на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на пресс-службу полиции Харьковской области.

“Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство”, – рассказали в полиции.

Информации о состоянии пострадавших и подробностях произошедшего правоохранители не предоставили. Известно лишь, что это случилось в понедельник, отмечает агентство.