Зеленский – украинцам: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое

08.04.2020, 6:40, Новости дня

В разгар эпидемии коронавирусной болезни власти вынуждены действовать настолько жестко, насколько этого требует ситуация в Украине, заявил 7 апреля в видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление размещено на YouTube-канале Офиса президента.

По словам Зеленского, административная и уголовная ответственность, введенная в Украине за нарушение правил карантина, симметрична мерам, введенным в большинстве стран Европы и мира. В Италии санкции доходят до €3000, во Франции – почти до €4000, а в Испании – до €30 000, сказал он.

“Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становятся здоровье и жизнь целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности”, – подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание на решение мэра Запорожья Владимира Буряка запустить в городе весь общественный транспорт вопреки рекомендации Министерства здравоохранения.

“Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел”, – сказал президент.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн, из них почти 293 тыс. выздоровели, более 78 тыс. умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.