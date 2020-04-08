Срочно требуются супергерои: стации переливания крови просят помощи

08.04.2020, 6:31, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса число доноров в Краснодаре упало в 4 раза, возникла угроза дефицита крови. Но проблему удалось решить, и станции переливания снова заработали в привычном режиме. При этом там нет очередей.

Чтобы по уважительной причине выйти из дома во время карантина или режима самоизоляции, донор получает СМС-уведомление с назначенным временем, к которому он может прийти и без очереди сдать кровь.

СМС действует как спецпропуск, разрешающий отправиться на станцию переливания. На входе всем измеряют температуру.

До пандемии коронавируса COVID-19 сюда приходили в среднем 140 доноров в день. Когда число желающих сдать кровь снизилось в 4 раза, медики заволновались. Банку крови потребовались супергерои.

На зов коллег одними из первых откликнулись сотрудники краевого онкодиспансера. Благодаря массовым акциям поддержки дефицита удалось избежать. Но потребность в крови есть всегда, и сейчас запасы пополняют уже не медики, а рядовые граждане.

Из новшеств в работе только то, что теперь доноры в ожидании процедуры соблюдают социальную дистанцию. Саму кровь, как и раньше, тщательно проверяют.

Станции переливания крови, несмотря на карантин, работают в обычном режиме.