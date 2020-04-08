Мир берет курс на послабления коронавирусного карантина

08.04.2020, 6:31, Новости дня

Курс на послабления карантина. Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро разрешил возобновить работу магазинов. Но торговые центры пока решили оставить под замком. На облегчение режима пошли в Албании, урезав комендантский час, а также в некоторых городах Франции.

Коронавирусная амнистия добралась до США. Губернатор Иллинойса распорядился выпустить более тысячи заключенных, чтобы минимизировать распространение вируса в тюрьмах. Выпускают тех, кто не представляет особой опасности. В Нью-Йорке к таким мерам прибегли неделю назад, освободив 900 человек. Теперь взялись за пересмотр бюджета. Власти города намерены урезать расходы на образование, транспорт и социальные услуги, чтобы направить почти 1,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. О финансах задумался и Дональд Трамп.

"Всемирная организация здравоохранения получает огромные суммы денег от США. Они получают большую часть своих денег именно от нас. И это намного больше, чем 58 миллионов долларов в год. Они критиковали мой запрет на въезд в США и были в этом неправы. Мы хотим со всем разобраться. Они ведь пропустили, всё пропустили. Они должны были начать трубить обо всем этом раньше. Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ", — говорит президент США Дональд Трамп.

Во Всемирной организации здравоохранения между тем обеспокоены, что Северная и Южная Америка, несмотря на все введенные меры, по числу подтвержденных новых случаев опережает Старый свет. Впрочем, говорить о том, что пик заболеваемости в Европе пройден, пока рано.

"Каждую ночь в больницах становится все больше пациентов. Увеличивается их количество и в палатах интенсивной терапии. Мы все еще идем по восходящей кривой этой эпидемии. Она немного замедляется, но о достижении пика пока говорить рано. И о снятии карантинных мер – тоже. Мы должны и дальше придерживаться социального дистанцирования", — комментирует ситуацию глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон.

Впрочем, на некоторые послабления уже пошли. В частности, во французском Биарицце мэр отменил ограничение, связанное со временем сидения на скамейках. Ранее в городе в рамках борьбы с коронавирусом на скамьях разрешалось проводить не более двух минут. В Албании решили сократить комендантский час – теперь жители могут проводить на улице на полчаса больше. Но нарушителей при этом будут наказывать жестче – помимо штрафа в 80 евро тех, кто не придерживается карантина, ждет и лишение свободы. А вот Италия из-за некоторых послаблений уже подверглась критике. В Милане госпиталь Pio Albergo оказался в центре скандала после того, как его руководство запретило медсестрам и врачам работать в масках.

"Они заставляют нас работать без какой-либо защиты. Мы не знаем, заражены мы или здоровы. Мы не знаем, сколько наших пациентов заражено. У меня есть своя личная маска. Я пришла на работу, проверяющие записали мое имя, фамилию и регистрационный номер, потому что я не должна носить маску якобы из-за того, что это вызывает панику среди пациентов", — рассказывает медсестра госпиталя Pio Albergo.

В институте здравоохранения Италии отметили, что, несмотря на снижение новых случаев заражения, снимать карантин и отменять защиту (особенно для медиков) не просто рано, а крайне опрометчиво. В соседней Испании, которая вышла на второе место по количеству заболевших коронавирусом, решили выявить реальное распространение эпидемии. Для этого в стране проведут тестирование методом случайной выборки. В ближайшее время анализ на коронавирус COVID-19 возьмут у 60 тысяч человек.