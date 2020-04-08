В Новосибирске приземлился рейс с российскими туристами из Таиланда

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08.04.2020, 6:30, Новости дня

В Новосибирске приземлился рейс с россиянами, которые вернулись домой из Таиланда. Самолет забрал людей с острова Пхукет.

Росавиация сформировала предварительный график возвращения соотечественников из-за рубежа вплоть до 13 апреля, напоминает телеканал "Россия 24". В расписании в том числе значатся рейсы из Мальдив, США и Бали, а также Кипра, Японии и Турции. Попасть на борт смогут только те россияне, которые выехали из нашей страны уже в этом году.

Для посадки необходимо зарегистрироваться через портал Госуслуг. Так поступили уже 26 тысяч человек. Те, кто должен был вернуться рейсами российских авиакомпаний, смогут прилететь домой бесплатно, а нашим гражданам с билетами иностранных перевозчиков придется доплатить от 200 до 400 евро.



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