Трамп увидел «хороший признак» в состоянии премьера Великобритании

08.04.2020, 6:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошим признаком» то обстоятельство, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в госпитале не подключили аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам Трампа, американские эксперты поддерживают контакты с лечащими врачами британского премьера, передает ТАСС.

«Когда он почувствовал себя хуже, его доставили в госпиталь, что является плохим знаком. Это ведь не операция по удалению аппендицита, это серьезное заболевание. Ему дали кислород, однако он не на аппарате искусственной вентиляции легких, что уже хорошо. Когда подключают к аппарату ИВЛ – это серьезное дело», – сообщил Трамп в интервью телекомпании Fox News.

В воскресенье премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

В понедельник премьера после ухудшения состояния перевели в интенсивную терапию, а в британском правительстве назвали преемника на случай недееспособности Джонсона.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.