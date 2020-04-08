Das Erste – в Италии 70% населения утратило доверие к ЕС

08.04.2020, 6:10, Новости дня

В период пандемии коронавируса в Италии падает уровень доверия к ЕС, пишет Das Erste: об этом говорят 70% граждан страны. Итальянский премьер Джузеппе Конте предсказал рост евроскептицизма в том случае, если Брюссель не сумеет выработать и принять меры финансовой помощи для наиболее пострадавших от эпидемии стран.



Reuters

В Италии, стране, которая когда-то стояла у истоков европейского единства, падает доверие к ЕС, пишет Das Erste. Во время связанного с коронавирусом кризиса, лишь 30% населения высказало позитивное отношение к ЕС: 70% граждан заявило об утрате доверия в отношении к Брюсселю.

Особенно остро воспринимается вопрос о выпуске специальных еврооблигаций, которые обеспечили бы финансовую помощь для стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. В Италии многие воспринимают эти облигации как символ того, что Брюссель готов прийти на помощь, как тест на устойчивость и будущее ЕС. Тем не менее Германия и ряд других европейских стран выступили против выпуска специальных облигаций, отмечает Das Erste.

По мнению премьера Италии Джузеппе Конте, отсутствие мер финансовой помощи со стороны ЕС вызовет рост евроскептицизма. «Если мы не сможем предоставить скоординированный, общий и решительный ответ на этот вызов, то наши граждане, вероятно, начнут отдаляться от общего европейского дома. Они больше не будут чувствовать себя защищёнными», — приводит издание слова Конте.

Как пишет Das Erste, наибольшую поддержку в выпуске специальных облигаций Италия находит у Испании. ФРГ, в свою очередь, выступает резко против, поскольку видит в такой мере первый шаг на пути к созданию общего госдолга.

Между тем, в Италии Джузеппе Конте сделал специальные еврооблигации символической темой: утверждается, что только их одобрение может стать реальной помощью для Рима. Немецкий министр финансов Олаф Шольц и министр иностранных дел Хайко Маас выступают за другие способы финансовой помощи, однако в Италии к их призывам не прислушиваются. Как отмечает Das Erste, причина того, что Конте так яро продвигает идею с еврооблигациями, заключается в том числе в давлении со стороны популистов из Движения пяти звёзд.