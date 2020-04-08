Протирайте всё, к чему часто прикасаетесь — NBC поделился советами по уборке, которые помогут защититься от коронавируса

08.04.2020, 6:10, Новости дня

Чтобы уберечь себя и свою семью от COVID-19, когда круглые сутки сидеть дома не получается, необходимо уделить особое внимание уборке. NBC News напоминает, что необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами все поверхности и предметы, к которым люди часто прикасаются, в том числе выключатели, дверные ручки и детские игрушки.

Лучший способ избежать коронавируса — оставаться дома, но это не всегда возможно. Поэтому когда вы приходите домой, не забудьте снять уличную обувь и надеть какие-нибудь домашние тапочки, чтобы не занести вирус внутрь.

Как показали недавние исследования, COVID-19 может выживать на различных поверхностях: до 24 часов на картоне, от двух до трёх дней на твёрдом пластике и нержавеющей стали. Так что обязательно очищайте поверхности, к которым часто прикасаетесь, вроде столешниц, ручек шкафов, дверных ручек и выключателей. В идеале лучше всего использовать дезинфицирующие спреи или салфетки, но если у вас их нет, подойдут и другие популярные чистящие средства, которые убивают вирусы и бактерии.

Если вы не уверены в своём средстве, можете проверить, есть ли оно в списке чистящих средств, одобренных (для борьбы с коронавирусом. — ИноТВ) Агентством по охране окружающей среды США. Внимательно прочтите этикетку, чтобы понять, на сколько оставить средство на поверхности, прежде чем смывать. Чтобы полностью убить все вирусы, может понадобиться вплоть до пяти минут.

Согласно заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний США, дезинфицировать дом также можно с помощью раствора хлорного отбеливателя. Растворите треть чашки отбеливателя (1 чашка в США ≈ 237 мл. — ИноТВ) в галлоне воды (≈3,8 л. — ИноТВ).

Не забудьте очищать и другую домашнюю утварь — такую как детские игрушки, пульты, компьютерные клавиатуры и прочие предметы, к которым прикасаются сразу несколько человек. И помните, поверхность остаётся чистой, пока до неё снова кто-нибудь не дотронется, так что протирайте всё почаще, если у вас дома бывает много людей.

Эксперты рекомендуют стирать и сушить одежду при максимально возможной для неё температуре. И не забывайте использовать достаточное количество моющего средства. Также помните о том, что необходимо протирать корзину для грязного белья или стирать сменные чехлы для неё.

Когда моете посуду, хлором очищать её необязательно — достаточно мыла и горячей воды. Или используйте посудомоечную машину, если она у вас есть, потому что там всё промоется в более горячей температуре по сравнению с водой из-под крана.

Если вам доставили посылку или вы принесли домой продукты из магазина, следуя рекомендациям экспертов, на всякий случай лучше отложить их и не трогать в течение 24 часов. Но если вам что-то из этого необходимо прямо сейчас, протрите свои покупки и после этого обязательно тщательно промойте руки.

Это были советы по уборке, которые помогут защитить себя и своих близких от болезни. С вами была Вики Нгуен, NBC News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2020 года.