 

Мэрия Москвы решила потратить 3,2 миллиарда рублей на бордюры

08.04.2020, 5:53, Разное

Их будет поставлять доверенное лицо Собянина и Путина.

Власти Москвы заключили контракт на поставку бетонных бордюров, которые обойдутся городу в 3,2 миллиарда рублей. Соответствующую информацию «Медуза» обнаружила на сайте госзакупок.

Тендер на реализацию крупнейшего контракта выиграл «Бетонный завод №222». Впрочем, для компании-победителя это было несложно: заявок от других поставщиков на участие в конкурсе не поступало. Договор с городом организация заключила 27 марта — накануне нерабочей недели, которую объявил президент Владимир Путин для профилактики распространения коронавируса.

«Медуза» уточняет, что завод входит в группу компаний «Крост», владельцем которой является предприниматель Алексей Добашин. В Москве его концерн занимался строительством объектов в рамках программы «200 храмов». В 2018 году Добашин стал доверенным лицом Сергея Собянина, когда тот баллотировался в мэры Москвы. До этого ту же роль предприниматель сыграл в предвыборной кампании Владимира Путина.

Несколько дней назад столичный градоначальник пожаловался на нехватку средств в бюджете: тем самым он объяснил, почему город не будет помогать всем людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за ограничительных мер, которые ввели для профилактики распространения коронавируса. «Бюджеты треснут», — заявил тогда Собянин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


«Как будто петлю затягивают на шее». Истории московских предпринимателей, которые не дождались помощи от государства

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Владимир Путин в защитном костюме посетил больницу для зараженных коронавирусом

20.02 / Олег Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой Ксении Собчак

23.02 / Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик впервые стали родителями

13.02 / Максим Виторган отправился на отдых в Оман с возлюбленной Нино Нинидзе

11.03 / Гарик Богомазов должен экс-супруге шесть миллионов рублей по алиментам

06.03 / В Екатеринбурге день смерти Сталина отметили салютом

23.03 / Мнение: Падение экономики США, сокращение нефтяных инвестиций и замена туалетной бумаги

04.04 / Доктор Евгений Комаровский назвал самый распространённый симптом коронавируса

06.03 / Эксперты рассказали о пользе и вреде читдэя при диете

26.02 / Укреплять уважение к институту семьи в КЧР позволит новый знак отличия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска