Мэрия Москвы решила потратить 3,2 миллиарда рублей на бордюры

08.04.2020, 5:53, Разное

Их будет поставлять доверенное лицо Собянина и Путина.

Власти Москвы заключили контракт на поставку бетонных бордюров, которые обойдутся городу в 3,2 миллиарда рублей. Соответствующую информацию «Медуза» обнаружила на сайте госзакупок.

Тендер на реализацию крупнейшего контракта выиграл «Бетонный завод №222». Впрочем, для компании-победителя это было несложно: заявок от других поставщиков на участие в конкурсе не поступало. Договор с городом организация заключила 27 марта — накануне нерабочей недели, которую объявил президент Владимир Путин для профилактики распространения коронавируса.

«Медуза» уточняет, что завод входит в группу компаний «Крост», владельцем которой является предприниматель Алексей Добашин. В Москве его концерн занимался строительством объектов в рамках программы «200 храмов». В 2018 году Добашин стал доверенным лицом Сергея Собянина, когда тот баллотировался в мэры Москвы. До этого ту же роль предприниматель сыграл в предвыборной кампании Владимира Путина.

Несколько дней назад столичный градоначальник пожаловался на нехватку средств в бюджете: тем самым он объяснил, почему город не будет помогать всем людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за ограничительных мер, которые ввели для профилактики распространения коронавируса. «Бюджеты треснут», — заявил тогда Собянин.

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