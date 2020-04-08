Эксперты: Действия Samsung могут привести к дефициту SSD во втором полугодии

08.04.2020, 5:53, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung из-за своих действий может привести к недостатку SSD накопителей на рынке уже во втором полугодии. Об этом в своей статье заявили эксперты издания DigiTimes.

На сегодняшний день, компания контролирует около трети рынка твердотельных накопителей (SSD). Впрочем, в последнее время наблюдается активное сокращение их складских запасов, и существует вероятность дефицита данных комплектующих уже к июлю нынешнего года. В конечном счете, это лишь приведет к росту цены на твердотельные накопители, подытожили специалисты.

При этом, в краткосрочной перспективе подобная политика компании приведет к тому, что потребительские SSD станут еще чаще приобретаться крупными игроками сегмента «облачных» услуг.