Экс-глава ФРС оценил возможность повторения в США Великой депрессии
08.04.2020, 5:30, Новости дня
Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке оценил возможность повторения в Соединенных Штатах Великой депрессии.
Во время телеконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, Бернанке призвал не опасаться повторения в США Великой депрессии, длившейся почти 12 лет, передает ТАСС.
«Если все пойдет хорошо, через один или два года мы (США) будем в существенно более благоприятной ситуации», – считает экс-глава ФРС.
При этом он не стал оспаривать оценки аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, согласно которым ограничительные меры, введенные властями американских штатов и федеральным правительством США для борьбы с распространением нового коронавируса, по итогам второго квартала 2020 года парализуют не менее 29% американской экономики.
«Я не считаю, что [после резкого спада экономической активности во втором квартале] последует стремительное оживление [американской экономики]», – приводит слова Бернанке Bloomberg.
«Нам, вероятно, придется оживлять активность поэтапно, после чего могут последовать периоды ее нового замедления», – добавил бывший глава ФРС.
Напомним, 27 марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США.
По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.
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