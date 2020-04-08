 

МИД Украины потребовал от РФ отменить призыв в армию в оккупированном Крыму

08.04.2020, 5:20, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России отменить призыв на срочную службу в вооруженных силах РФ в оккупированном Крыму. Заявление ведомства было опубликовано 6 апреля.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины – в АР Крым и Севастополе”, – сказано в сообщении. 

В МИД Украины подчеркнули, что действия РФ “являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России как государству-оккупанту заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах”.

“Также запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории”, – отмечается в заявлении. 

Украинское внешнеполитическое ведомство указывает, что с территории Крымского полуострова этой весной планируют призвать почти 3,3 тыс. человек. “Особенно цинично то, что большинство из них будут проходить службу за пределами Крымского полуострова, в частности в Южном военном округе, воинские части и командование которого непосредственно задействованы в вооруженной агрессии против Украины на Донбассе”, – сказано в заявлении.

МИД подчеркивает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции проведение призыва также нарушает ст. 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая требует, чтобы оккупирующее государство “обеспечивало и поддерживало на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, в частности, принимая необходимые для предотвращения инфекционных заболеваний и эпидемий меры”.

По информации Министерства иностранных дел Украины, с 2015-го по 2019 год в вооруженные силы РФ было призвано не менее 18 тыс. жителей Крыма.

В феврале 2014 года группа вооруженных автоматическим оружием и пулеметами лиц захватила здания парламента и правительства Крыма. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что “зеленые человечки” – российские военные.

После получения контроля над полуостровом Россия провела “референдум” 16 марта 2014 года, по итогам которого оккупировала АР Крым.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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