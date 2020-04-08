Более 80 пассажиров австралийского круизного лайнера Greg Mortimer заражены коронавирусом

08.04.2020, 5:20, Новости дня

Более 80 пассажиров и членов экипажа на австралийском круизном корабле из Южной Америки Greg Mortimer заражены коронавирусом, пишет 6 апреля Straits Times.

Шесть пассажиров были вывезены с лайнера для лечения в Монтевидео, но остальные более 200 пассажиров и членов экипажа остаются на борту. У 81 пассажира обнаружили COVID-19.

Как отмечает издание, около 90 результатов еще не получены, а 45 других оказались отрицательными.

15 марта судно отправилось из аргентинского порта Ушайя в Антарктиду и Южную Джорджию. На прошлой неделе его остановили в территориальных водах Уругвая из-за подозрения о наличии больных коронавирусом на борту.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,39 млн, из них почти 295 тыс. выздоровели, более 79 тыс. умерли.