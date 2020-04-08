Bloomberg сообщает о подготовленных ОПЕК вариантах сокращения добычи нефти

08.04.2020, 5:15, Новости дня

Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК подготовила несколько вариантов сокращения добычи нефти, которые будут предложены 9 апреля на заседании ОПЕК +. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Один из вариантов – сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Оно будет действовать до конца 2020 года, уточняет РИА Новости. С таким предложением ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

Еще один вариант заключается в том, что группа производителей откажется от сокращения добычи. Спрос на черное золото упадет на 11,9 миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года, предупреждает ОПЕК.

На следующий день после заседания ОПЕК+ (10 апреля) состоится совещание глав минэнерго G20, посвященное стабильности энергорынков. От результатов этих переговоров будет зависеть итоговое решение ОПЕК+.