Минэнерго США заберет лишнюю нефть

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08.04.2020, 5:15, Новости дня

Минэнерго США открыло для американских компаний стратегическое хранилище. Такая мера позволит предприятиям складировать добываемое топливо. В текущих условиях крайне низкого спроса нефтяникам просто негде хранить свою нефть. Доступные хранилища переполнены.

Хранилище Стратегического нефтяного резерва страны имеет максимальную загрузку 713,5 миллионов баррелей, в настоящее время в нем хранится около 635 миллионов баррелей.

При этом Минэнерго США прогнозирует, что во II квартале года избыток на рынке составит почти 11,5 миллионов баррелей в день — это максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Сокращение мировых запасов по мнению ведомства начнется только в IV квартале. По итогам следуюoего года снижение запасов составит 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в четверг состоится онлайн-встреча стран ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран, на которой стороны попытаются прийти к соглашению по сокращению добычи. А в пятницу должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.

Что любопытно, американский регулятор не ждет от этой встречи результатов. Напротив, там считают, что стороны не договорятся, а страны ОПЕК продолжат наращивать добычу.

Впрочем, прогнозы далеко не всегда сбываются, да и смысла в таких действиях никакого нет.

Бюджеты многих стран практически полностью зависят от нефтегазовых доходов, и чем дольше цены будут низкими, к тому же еще и в условиях низкого спроса, тем сложнее им будет сводить концы с концами.

Кроме того, не стоит забывать, что ситуация на фьючерсном рынке и рынке физической нефти сейчас расходится. Реальные баррели сейчас стоят значительно дешевле.



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