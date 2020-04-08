 

США разрабатывают план возвращения экономики к нормальной жизни

08.04.2020, 5:15, Новости дня

Власти США разрабатывают план возобновления экономики к нормальной жизни. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что ограничения начнут снимать в первую очередь в малых городах, которые коронавирус затронул не так сильно.

Мегаполисы, такие как Нью-Йорк, Детройт, Новый Орлеан, которые президент США Дональд Трамп назвал горячими точками, пока останутся на карантине.

Впрочем, Белый дом рассчитывает, что пик эпидемии уже пройден, и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Экономические советники Трампа, во всяком случае, уже говорят о возвращении американцев на работу. Майкл Пенс, в частности, заявил, что в руководстве страны думают над тем, какие рекомендации давать бизнесу и целым штатам.

Желание властей как можно быстрее снять ограничения вполне понятно, оно скорее вынуждено. Простой для бизнеса приравнивается к катастрофе.

Уже сейчас без работы остались сотни тысяч людей. И чем дольше будет длиться так называемый локдаун, тем сильнее будет рецессия, выбраться из которой будет крайне сложно.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в Европе также рассматривают варианты скорейшего снятия ограничений.

Кстати, Италия, возможно, уже преодолела пик эпидемии. Число новых зараженных стало минимальным с 13 марта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Кремль объяснил отказ РФ от учений вблизи границ НАТО

14.02 / Сенаторы обеспокоены отставанием США от России и Китая в области гиперзвукового оружия

27.03 / Участниками дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» стали более 9 тыс. человек

05.02 / Euronews – круизное судно в Йокогаме поставили на карантин из-за коронавируса

06.02 / Forbes – у русских атомные подводные дроны появятся быстрее, чем у Запада

21.02 / Киев начал работу над новыми Минскими соглашениями

20.02 / Кремль рассказал об особенностях хоккейных матчей с Путиным

25.02 / Автоновости: Новый BMW 4 Series заметили на зимних испытаниях

07.04 / Тоннаж превышен в несколько раз. Расследование причин обрушения моста в Приморье продолжается

12.02 / Гривна к доллару укрепилась до 24,42 грн/$

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска