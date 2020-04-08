Мнение: Через неделю в Россию приедет самый перспективный препарат от коронавируса

08.04.2020, 5:10, Разное

Прежде всего, считается ведущими эпидемиологами мира, что в Китае именно этот препарат, а не какая-то из 13 разработанных ими схем лечения, оказался наиболее действенным. Причем, до 17 марта они помалкивали. Поскольку препарат “украли” у японцев. Как вы знаете наверняка, Китай вовсю празднует победу над SARS-CoV-2 (за два дня – ни одной смерти), открывает магазины, метро и школы, при этом китайская пресса нахваливает и себя, за средства дезинфекции и мобилизацию всех ресурсов, а вот японцев меньше. Ситуация следующая. Китай воспроизвел препарат сам, поскольку на японский “Фавипиравир” истек патент. Новый Япония оформить попросту не успела. И китайцы его по сути “украли”. Это их почерк, и не надо их за это винить. Только 17 марта 2020 года министерство науки и технологий КНР, объявив, что дескать на основе двух клинических исследований, сообщило, что “Фавипиравир” исключительно эффективен против COVID-19. На деле, они с начала февраля применяли именно “Фавипиравир”. И об этом есть данные.

Сразу оговорюсь, будьте предельно осторожны. Никакого самолечения. Никому не верьте. Препарат едет в Россию – но назначать его должен врач. Победу праздновать рано. Никаких аналогов препарата в мире не существует. Более того, как слишком рано рекомендованный Трампом антималярийный “хлорохин” (гидрохлорохин, мефлохин) и его аналоги, препарат имеет неприятнейшую побочку. Но он и правда удивительный. Специально изучали вопрос, в чем его специфика.

“Фавипиравир”, в отличие от антималярийного старья – новейший препарат, эффективен в первую очередь именно против вирусов, и разрабатывался в Японии в 2014 году – против новых штаммов вируса гриппа (свиного, птичьего и прочих, ожидалось их будет еще больше), но показал, что убивает и Марбургский вирус и Ханта вирус и многие другие вирусные заболевания. В Китае применялся очень широко по время пика эпидемии и особенно – в самом конце ее завершения. Несмотря на побочку. Они на нее просто наплевали. Зря, по-моему. Но китайцев много.

Сыворотка была разработана в Японии. Разрешение на продажу получила в 2014 году. При этом, внимание, его делала та же фирма, что делала первые цифровые фотоаппараты – Fujifilm Holdings. Фотоаппараты были крутым по тем временам – начало 2000-х. Но они (Fujifilm), хоть и имеют фармацевтическое подразделение, все же подчеркивают, что побочка очень мрачная. Поэтому в Японии препарат “положили на полку”.

Главное, негативное влияние на беременных женщин. Ребенок может родиться с различными отклонениями. Из-за этих побочных эффектов лекарство так никогда и не продавалось открыто на рынке, но правительство Японии держало его запас на случай эпидемии атипичного гриппа, которая может стать смертельной.

Вместо гриппа пришел коронавирус нового типа. Препарата – ограниченное количество. Они же рассчитывали только на японцев. Примерно, на 700 тысяч человек. Но готовы к лету произвести в три раза больше. 30(!) стран уже отправили запросы. РФ в их числе. А Китай просто штапмует свой аналог по полной.

Механизм действия “Фавипиравира”: избирательное ингибировании РНК-полимеразов, участвующих в репликации вируса гриппа, который является одноцепочечным РНК-вирусом с негативной цепью. SARS-CoV-2 — одноцепочечный РНК-вирус с позитивной цепью, но ученые утверждают, что “Фавипиравир” блокирует РНК-полимеразы в случае и с этим вирусом тоже. Что показал опыт Китая.

Вы заметили, как спокойны японцы, до последнего времени просившие провести у них Олимпиаду в полном объеме?!. Страна с уникальными технологиями и потрясающий интеллектуальным потенциалом. Не удивительно, если спасение от коронавируса SARS-CoV-2 придет к человечеству именно оттуда. Их технология следующая. Пациенты проходят лечение “Фавипиравиром”, а потом у здоровых берут плазму и переливают больным, для появления у них иммунного ответа к вирусу без побочки. Интересный подход. В Китае сейчас – такой же.

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