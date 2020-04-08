 

Мнение: Тротуарная стабильность

08.04.2020, 5:00, Разное

Пишут, что власти Москвы заключили контракт на 3,2 миллиарда рублей, по которому город получит новенькие бетонные бордюры. Контракт был заключен 27 марта, через два дня после выступления Путина о коронавирусе, самоизоляции и выходных до 5 апреля.

Я правильно понял, что городские власти решили не пугать москвичей, вот и заключили контракт? Потому что горожане уже привыкли, что в городе каждый год обновляются тротуары. И в мэрии, видимо, решили, что если нынче нарушить традицию, москвичи могут разволноваться, мол, видимо, совсем хреново дело с коронавирусом, раз даже тротуары решили не обновлять.

А так все стабильно! Видимо, не так страшен коронавирус, как его малюют, раз власти решили не менять привычек. Так или не так?

На снимках: тротуарная стабильность в 2016, 2018 и 2019 годах…

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Мнение: Передовые корги России

05.03 / Диетологи из Испании развеяли миф о рыбных консервах

04.04 / «Немножко кривовато, зато с душой»: Любовь Успенская постригла племянника

06.02 / Новый Kia Mohave увидели на дорогах Москвы

12.03 / «Росэлектроника» разработала первый российский тепловизор с охлаждением

22.02 / Мнение: Со старыми хитами в политику

13.03 / В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi готовых обновится до MIUI 12

07.03 / Ученые выявили серьезную опасность от хлопьев на завтрак

14.03 / Новый процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

09.03 / Личное: Обвал всего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска