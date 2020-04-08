Мнение: Тротуарная стабильность

08.04.2020, 5:00, Разное

Пишут, что власти Москвы заключили контракт на 3,2 миллиарда рублей, по которому город получит новенькие бетонные бордюры. Контракт был заключен 27 марта, через два дня после выступления Путина о коронавирусе, самоизоляции и выходных до 5 апреля.

Я правильно понял, что городские власти решили не пугать москвичей, вот и заключили контракт? Потому что горожане уже привыкли, что в городе каждый год обновляются тротуары. И в мэрии, видимо, решили, что если нынче нарушить традицию, москвичи могут разволноваться, мол, видимо, совсем хреново дело с коронавирусом, раз даже тротуары решили не обновлять.

А так все стабильно! Видимо, не так страшен коронавирус, как его малюют, раз власти решили не менять привычек. Так или не так?

На снимках: тротуарная стабильность в 2016, 2018 и 2019 годах…