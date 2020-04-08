 

В камере Samsung Galaxy S20 доработали фокусировку и HDR

08.04.2020, 4:53, Разное

Специалисты усовершенствовали камеру Samsung Galaxy S20, доработав фокусировку и HDR. Обновленной прошивкой с улучшенной камерой уже могут пользоваться владельцы гаджета из Китая.
Компания Samsung издала обновленную прошивку для гаджетов Galaxy S20, улучшающую качество съемки, что подтвердил осведомитель Ice Universe. Он поделился уникальным сообщением о новостях мобильной индустрии.

Обновление сможет усовершенствовать автоматическую фокусировку объектива и сделать более эффективной технологию HDR, позволяющую снимать яркие и детализированные фотографии при «сложном» свете, где в кадре имеются очень насыщенные или довольно темные объекты. Он заявляет, что такой механизм улучшит качество итогового изображения.

На прошедшей неделе Ice Universe рассказал, что в Samsung поставили задачу перед отделом программного обеспечения и тестирования сфокусироваться на работе с последующей модификацией камеры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Xiaomi планирует выпустить флагманский смартфон со 144 Мп камерой уже в 2020 году

07.02 / Богатым будет

25.03 / Украинский врач-инфекционист шокировал подробностями о жесточайшем дефиците аппаратов ИВЛ, ЭКМО и адекватных средств индивидуальной защиты

10.02 / “Чернобыль: Бездна”: первый трейлер фильма Данилы Козловского с ним же в главной роли

21.02 / В Китае на фоне вспышки коронавируса увеличился спрос на планшеты

12.02 / Наука: Когда антибиотики действуют на вирусы

14.03 / Как Харви Вайнштейн стал одним из самых влиятельных людей в Демократической партии, прежде чем его карьера пострадала от секс-скандала

24.02 / Ольга Орлова провела выходные в Париже с новым возлюбленным

20.03 / Мнение: Кино не станет лучше

04.03 / Мнение: Самые богатые женщины, самые стройные женщины и самые женские компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска