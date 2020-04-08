В камере Samsung Galaxy S20 доработали фокусировку и HDR

08.04.2020, 4:53, Разное

Специалисты усовершенствовали камеру Samsung Galaxy S20, доработав фокусировку и HDR. Обновленной прошивкой с улучшенной камерой уже могут пользоваться владельцы гаджета из Китая.

Компания Samsung издала обновленную прошивку для гаджетов Galaxy S20, улучшающую качество съемки, что подтвердил осведомитель Ice Universe. Он поделился уникальным сообщением о новостях мобильной индустрии.

Обновление сможет усовершенствовать автоматическую фокусировку объектива и сделать более эффективной технологию HDR, позволяющую снимать яркие и детализированные фотографии при «сложном» свете, где в кадре имеются очень насыщенные или довольно темные объекты. Он заявляет, что такой механизм улучшит качество итогового изображения.

На прошедшей неделе Ice Universe рассказал, что в Samsung поставили задачу перед отделом программного обеспечения и тестирования сфокусироваться на работе с последующей модификацией камеры.