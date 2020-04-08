 

Мнение: Изнанка жизни. Ютуб из реанимации

08.04.2020, 4:50, Разное

Расширение ютуберской вселенной потрясает! Вот, наткнулся на видео, записанное небезызвестным кулинаром Сталиком Ханкишиевым… из реанимации. Это один из моих любимых ютуб-поваров, разве что одна была к нему претензия – он все время готовит как будто на полк. Но это воспринималось с пониманием – ну да, такая вот широкая душа, такой вот неисправимый жизнелюб, хочет постоянного праздника.

И вот он, оказывается, едва не умер. Правда, не из-за самой модной нынче болезни, слава богу. Не из-за коронавируса. Делали операцию на желудке, вроде бы – тьфу-тьфу-тьфу – успешно.

Послушал его исповедь с реанимационной койки – впечатление глубокое и отчасти неприятное. Вроде бы по всем его “кулинарным” роликам – Сталик производил впечатление ОЧЕНЬ довольного и абсолютно благополучного человека, Жизнелюба с большой буквы, вся жизнь которого состоит из хорошего дома, крепкой семьи и кулинарных изысков. Типа “что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?”

А тут его слушаешь – мама дорогая… Этот жизнелюб, оказывается, едва не умер еще в конце 90-х (когда перенес чуть ли не клиническую смерть), постоянно был весь в долгах, жил на положении гастарбайтера в негостеприимной России, последние 20 лет – с вывернутым наизнанку желудком и пищеводом, из-за чего постоянно страдал от жутчайшей изжоги, не мог толком ни есть, ни пить… Блин, как теперь, уже с этим знанием, смотреть его благостные ролики?

Кошмар какой-то. Нет в этом мире благополучия.

Источник: Размышления вольного социолога



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