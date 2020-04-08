Число жертв коронавируса в США достигло рекордных 1 736 человек в сутки
08.04.2020, 4:48, Новости дня
Число умерших в США от коронавирусной пневмонии или последующих осложнений достигло рекордного значения в 1 736 человек в сутки, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
По информации Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 396,2 тыс., 12 722 человека умерли, поправились 21 763, передает ТАСС.
Тем временем президент США Дональд Трамп выразил мнение, что следующая неделя в Соединенных Штатах «будет очень тяжелой», однако ситуация с распространением коронавируса постепенно «начнет развиваться в обратную сторону».
«В течение следующей недели – и я надеюсь, что намного больше времени это не займет, – ситуация начнет развиваться в обратную сторону», – сообщил глава американской администрации.
«Даже во время этой болезненной недели мы наблюдаем убедительные проблески надежды. Эта неделя будет очень тяжелой. И следующая неделя, по крайней мере часть следующей недели – а вероятно, она вся – [будет болезненной]. Знаете, если один человек умирает, то это болезненная неделя», – добавил Трамп.
Накануне число жертв коронавируса в США превысило 11 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 368 тыс.
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