Число жертв коронавируса в США достигло рекордных 1 736 человек в сутки

08.04.2020, 4:48, Новости дня

Число умерших в США от коронавирусной пневмонии или последующих осложнений достигло рекордного значения в 1 736 человек в сутки, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 396,2 тыс., 12 722 человека умерли, поправились 21 763, передает ТАСС.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил мнение, что следующая неделя в Соединенных Штатах «будет очень тяжелой», однако ситуация с распространением коронавируса постепенно «начнет развиваться в обратную сторону».

«В течение следующей недели – и я надеюсь, что намного больше времени это не займет, – ситуация начнет развиваться в обратную сторону», – сообщил глава американской администрации.

«Даже во время этой болезненной недели мы наблюдаем убедительные проблески надежды. Эта неделя будет очень тяжелой. И следующая неделя, по крайней мере часть следующей недели – а вероятно, она вся – [будет болезненной]. Знаете, если один человек умирает, то это болезненная неделя», – добавил Трамп.

Накануне число жертв коронавируса в США превысило 11 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 368 тыс.

В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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