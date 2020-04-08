Мнение: Ситуационная неосведомленность

08.04.2020, 4:40, Разное

Вы таки будете смеяться, но история с "паникующим" командиром атомного авианосца Бреттом Крозье привела к отставке и.о. министра ВМС США Томаса Модли.

После того, как скандал с отставкой Крозье вылился в прессу, а предприимчивые матросы авианосца слили запись выступления Модли на авианосце "Теодор Рузвельт" (где тот оскорблял Крозье после того, как незадолго до этого команда провожала Крозье скандируя его имя, а на фоне были слышны комментарии матросов в стиле "Что это за х…ня") в прессу, последовало продолжение. Трамп заявил, что Модли сделал "сильное заявление" и он при необходимости может вмешаться.

Модли попытался оправдаться, заявляя, что он не то имел ввиду и он не считает Крозье глупым предателем, но было уже поздно. В итоге, он по приказу Эспера извинился перед командой корабля и написал заявление об отставке, в которую еще вчера он очевидно не собирался. Свои действия на авианосце Модли назвал "ситуационной неосведомленностью".

Отставка была сразу принята главой Пентагона.

Трамп на пресс-конференции заявил, что не заставлял Модли уходить в отставку, хотя тот и не должен был говорить про Крозье то, что он говорил, и что все произошедшее "было очень неудачно". Кроме того, Трамп покритиковал Крозье, заявив, что командир атомного авианосца не должен быть Эрнестом Хемингуэем и писать письма в газеты, даже если он это делал без корысти для себя. Трамп расценил действия Крозье как ошибку, потому что у Крозье "был плохой день".

В общем, получилась история о том, как "паническое письмо" командира атомного авианосца привело не только к его снятию, но и последующему падению министра ВМС.

Между тем, на самом авианонсце "Теодор Рузвельт" было выявлено 230 заболевших, включая самого Крозье.

80% экипажа прошло тестирование. Из 5000 около 2000 дали отрицательный результат. Остальные под наблюдением.

40% экипажа сняли с борта авианосца на Гуаме. В ближайшее время он в море точно не выйдет.