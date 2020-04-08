 

РБК: правительство запретит импорт дешевого иностранного бензина

08.04.2020, 4:35, Разное

Правительство в апреле введет запрет на поставки подешевевшего иностранного топлива в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источники. Ожидается, что он продлится около полугода до конца сентября — именно столько, по прогнозам Минэнерго, продержатся низкие цены на нефть.

В Европе после падения цен на сырую нефть, а также в связи с резким падением спроса на топливо из-за коронавируса (по недавним оценкам министра энергетики Александра Новака, до 70% в ряде стран) цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья. В РФ же из-за особенностей регулирования отрасли бензин резко не подешевел.

Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, считают источники РБК в правительстве. С предложением, по их данным, выступило Минэнерго, а профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал. Вскоре правительство опубликует соответствующее постановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Ливан объявляет первый в истории страны дефолт по евробондам

25.02 / Ирина Васенина рассказала о неготовности Сергея Бодрова-младшего к семейной жизни

20.03 / Компания Nissan патентует новый логотип бренда и спортивной модели Z

31.03 / “Корона сильнее вируса”: россиянки рискнули здоровьем детей ради селфи с Оксаной Федоровой

31.03 / «Можно найти даже грибы»‎ – Тайны ископаемого леса Антарктиды

05.03 / В Сети появился снимок консоли Sony PlayStation 5 в новом дизайне

26.03 / Мнение: О серьёзных ошибках и грубых просчётах Владимира Путина

19.03 / Надежда Михалкова о браке и разводе с Резо Гигинеишвили, сестре Анне и послеродовой депрессии

07.04 / Супруга Алека Болдуина забеременела пятым ребенком после двух выкидышей

06.04 / Вера Полозкова родила третьего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска