Зеленский: Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок

08.04.2020, 4:06, Новости дня

Власти Украины предпринимают все меры для полного обеспечения страны необходимыми средствами индивидуальной защиты, заявил 7 апреля в видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление размещено на YouTube-канале Офиса президента.

“Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок”, – сказал он.

Президент напомнил, что сейчас Украина ежесуточно производит около 900 тыс. масок. 6 апреля Зеленский поручил собрать информацию о потребностях аптечных сетей и через системы госструктур закупить для них необходимое количество масок.

Глава государства призвал не игнорировать распоряжение правительства об обязательном ношении маски в общественных местах во время вспышки коронавирусной инфекции.

“Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, поэтому маска на вашем лице – это безопасность людей вокруг. Нужно выйти из дома – надевайте маску. И только так”, – подчеркнул Зеленский.

Дефицит медицинских масок в Украине наблюдается с начала февраля.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.