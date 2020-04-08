 

В Кремле назвали участие ветеранов в праздновании Дня Победы нецелесообразным

08.04.2020, 4:06, Новости дня

В российском Кремле считают нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает “Дождь”.

Он отметил, что ветераны попадают в группу риска из-за их возраста, поэтому проводить какие бы то ни было мероприятия с их участием “нецелесообразно с точки зрения охраны их здоровья”.

Как сообщает “Дождь”, накануне ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник Путина Антон Кобяков направил в правительство письмо, в котором попросил не приглашать на мероприятия к 75-летию Победы людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

25 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что на проведение парада может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране, писала “Российская газета”.

6 апреля российские СМИ сообщали, что парад в России из-за карантина могут перенести на 24 июня.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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