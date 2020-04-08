“Количество поправок способно превысить количество слов в тексте”. Соцсети обсуждают 16 тыс. поправок к “банковскому” законопроекту

08.04.2020, 4:06, Новости дня

В Верховной Раде депутаты подали более 16 тыс. правок ко второму чтению законопроекта №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Более 6 тыс. из них внес исключенный из фракции “Слуга народа” народный депутат Антон Поляков. Более 1000 поправок подали сопредседатель депутатской группы “За майбутнє” Виктор Бондарь (1911) и представители фракции “Слуга народа” Дмитрий Черный (1781), Ольга Василевская-Смаглюк (1689), Олег Дунда (1656), Сергей Демченко (1463) и Александр Дубинский (1199).

Проектом закона предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому. Поэтому в СМИ называют этот документ “антиколомойским”.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Накануне внеочередной сессии парламента “слуги народа” подали на данный момент уже почти 16 тыс. поправок к закону о запрете возвращать деньги “Привата” Игорю Коломойскому – и это означает, что принятие законопроекта на внеочередной сессии не состоится. Голосовать надо каждую правку по отдельности, тысячу за тысячей, день за днем, пакетом правки отклонить нельзя, а чтобы отвлечь авторов правок от продолжения их “творчества”, их разве что надо задерживать. А без этого закона МВФ не даст ни цента и разваленная финансовая система государства просто схлопнется вместе со всей экономикой, сбережениями граждан, властью и всем ее рейтингом и карьерой Владимира Зеленского вообще”, – поделился мнением главный редактор сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

Сегодня сериал "Слуга народа" превратился в грандиозную политическую драму – сегодня началась не объявленная война Игоря… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 7. aprill 2020

“Невероятно!.. Бесподобно!.. Неповторимо!.. Количество поправок к этому закону едва ли не впервые в истории украинского законотворческого процесса способно превысить количество слов в тексте самого закона. Вот это депутаты придумали. Всех переплюнули. Не к карантину будет сказано”, – заявил основатель и главный редактор всеукраинской ежедневной газеты “Факты и комментарии” Александр Швец.

Невероятно!.. Бесподобно!.. Неповторимо!.. Количество поправок к этому закону едва ли не впервые в истории украинского… Posted by Александр Швец on Teisipäev, 7. aprill 2020

“16000 поправок, чтобы заблокировать закон, запрещающий ворам возвращать награбленное. Нагло. Открыто. Даже не прикидываясь дурачками. Впрочем, а почему бы и нет?! Шулеры ведь и раньше так делали”, – написал экс-депутат, заместитель гендиректора “Укроборонпрома” Мустафа Найем.

16000 поправок, чтобы заблокировать закон, запрещающий ворам возвращать награбленное.Нагло. Открыто. Даже не… Posted by Mustafa Nayyem on Esmaspäev, 6. aprill 2020

“Эти поправки – своеобразное закрепление переговорной позиции. Чтобы обсуждать и то, когда может быть принят финальный текст, и то, каким конкретно он будет. Потому что если отказаться от рассмотрения всех поправок и проголосовать в целом изначальный законопроект, – такой вариант обсуждается, – то зацепок для Конституционного Суда останется слишком много. А если войти в рассмотрение поправок, то еще придется договариваться, какие из них и при каких условиях будут поддержаны, а от этого зависит очень многое. Так что на сами поправки тоже нужно смотреть, а не только на их количество”, – считает журналист Дмитрий Литвин.

Мне кажется, недальновидно говорить, что 16 тысяч поправок к банковскому законопроекту понадобились только для того,… Posted by Dmytry Lytvyn on Teisipäev, 7. aprill 2020

“Судя по количеству правок, Игорь Валерьевич Коломойский имеет в разы большее желание парализовать нашу законодательную ветвь власти. Кроме того, “Оппозиционная платформа – За жизнь” вносила свои правки до пандемии, а Коломойский – в тот момент, когда мы еще не знаем, как страна перенесет финансово-экономический кризис из-за эпидемии. Такие дела”, – отметил блогер Сергей Наумович.

«Антиколомойский» проект закона решили заспамить правками. Если пророссийская фракция ОПЗЖ внесла в своё время три… Posted by Sergey Naumovich on Esmaspäev, 6. aprill 2020

“Ставки растут. Уже 16 тыс. правок в “антиколомойский” закон. Но все же хочется знать фамилию “трудоголика”, в интересах Коломойского который внес 6000 правок. Имя, сестра, имя… А, уже известно. Это – Антон Поляков”, – написала политолог Олеся Яхно-Белковская.

Ставки растут. Уже 16000 тыс правок в «антиколомойский закон». Но, все же, хочется знать фамилию «трудоголика» в… Posted by Olesya Yakhno on Esmaspäev, 6. aprill 2020

“Какой след останется после нардепа Антона Полякова? Уверен на 100%, что люди будут помнить его 6000 правок. Помнить, что он согласился обменять свою репутацию на поправки в интересах Коломойского. И не важно, что он будет говорить после этого. Не важно, что он будет делать после этого”, – отметил бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

После каждого политика остаются его дела. Не слухи, не вбросы, и не заказные статьи, а именно профессиональная… Posted by Borislav Bereza on Teisipäev, 7. aprill 2020

“Вирусные правки – это когда посипаки Коломойского и Путина хотят заблокировать парламент и гробят экономику просто потому, что этого хочет Коломойский, надеясь, что все полетит к чертям раньше, нежели закон будет принят. И да, тут вот не помешает очень жесткий карантин”, – написал инвестбанкир Сергей Фурса.

Вирусные правки – это когда посипаки Коломойского и Путина хотят заблокировать парламент и гробят экономику просто… Posted by Sergey Fursa on Esmaspäev, 6. aprill 2020

“Коломойка – мусорная поправка к “закону Коломойского”, – иронизирует журналист Леонид Швец.

Коломойка – мусорная поправка к "закону Коломойского". Posted by Леонид Швец on Teisipäev, 7. aprill 2020