Новым и.о. министра ВМС США стал Джеймс Макферсон

08.04.2020, 4:01, Новости дня

Заместитель министра сухопутных войск США Джеймс Макферсон стал новым исполняющим обязанности министра ВМС США. Он сменил Томаса Модли, который подал в отставку. Соответствующий приказ подписал глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС. Он сообщил, что сделал это с согласия Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Томас Модли публично и грубо раскритиковал действия капитана авианосца Theodore Roosevelt, экипаж которого массово заразился коронавирусом COVID-19. Затем Модли подал в отставку.

В настоящее время на авианосце заражены 230 человек. Всего в США выявлено 393798 случаев заражения.