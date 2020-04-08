 

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

08.04.2020, 4:00, Новости дня

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат. Ни он, ни Никас не пострадали.

Всего на дороге столкнулись три машины, уточняет ТАСС. Два человека получили легкие травмы.

Никас Сафронов – заслуженный художник России. Сегодня, 8 апреля, он отмечает день рождения.

Это уже не первое ДТП Сафронова. В сентябре 2019 года он попал в аварию в подмосковной Барвихе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / “Торнадо”. Alyosha и Vlad Darwin выпустили клип. Видео

18.02 / Иран увеличил уровень добычи нефти, чтобы противодействовать санкциям США

30.03 / ЦБ спрогнозировал значительный спад экономической активности в России

23.03 / Цена на нефть продолжила падение

19.03 / Полет первых российских военных летчиц сняли на видео

12.02 / Кравчук предложил продавать РФ воду для Крыма

14.02 / Нардеп Дейдей набил на груди портрет жены

20.02 / Нарусова растрогалась из-за речи Путина о Собчаке

19.02 / Экспорт Японии упал 14-й месяц подряд

23.02 / Иностранные участники «Лидеров России» рассказали о своих ожиданиях и планах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска