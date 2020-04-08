Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

08.04.2020, 4:00, Новости дня

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат. Ни он, ни Никас не пострадали.

Всего на дороге столкнулись три машины, уточняет ТАСС. Два человека получили легкие травмы.

Никас Сафронов – заслуженный художник России. Сегодня, 8 апреля, он отмечает день рождения.

Это уже не первое ДТП Сафронова. В сентябре 2019 года он попал в аварию в подмосковной Барвихе.