 

Das Erste – из-за пандемии в США многие клиники борются за выживание

08.04.2020, 3:40, Новости дня

Распространение коронавируса в США осложняет жизнь многим местным клиникам, пишет Das Erste: они вынуждены отменять свои несрочные услуги, приносящие им значительный доход. В результате клиники терпят убытки, а некоторые балансируют на грани банкротства.


Reuters

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о том, что правительство США примет на себя расходы по уходу за пациентами, больными коронавирусом и не имеющими больничной страховки, пишет Das Erste. При этом необходимые средства будут взяты из пакета мер помощи для больниц.

Таким образом, данная мера принесёт пользу больным, но ударит по больницам, нуждающимся в финансировании. Как отмечает издание, в период пандемии многие больницы борются за выживание. По словам главного инспектора Минздрава США Энн Максвелл, все больницы в США сейчас сталкиваются с сокращением доходов.

Максвелл объясняет, что причина заключается в том, что из-за ситуации с коронавирусом больницам пришлось отказаться от оказания всех несрочных услуг, которые как раз и приносят большую часть дохода. В результате многие клиники вынуждены различными способами снижать свои расходы, пишет Das Erste: сокращать зарплаты сотрудникам, отправлять их в отпуск или переводить на неполную занятость.

Как отмечает издание, особенно сильная угроза нависла над сельскими больницами. Через два-три месяца они могут обанкротиться. Надежда остаётся на то, что обещанные Вашингтоном средства будут переведены в как можно большем объёме и как можно скорее. 



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