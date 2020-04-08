Fox News – США могут заставить Китай оплатить миру убытки от COVID-19

08.04.2020, 3:40, Новости дня

В разразившейся пандемии COVID-19 виноват Китай, распространявший ложную информацию о новом заболевании, заявляет Fox News. Теперь, когда понесённый миром финансовый ущерб исчисляется десятками триллионов долларов, именно Пекин должен «платить по счетам», рассуждает телеведущий Такер Карлсон. По словам публициста Гордона Чанга, США могут наказать Китай, составив международную коалицию.

Как вы прекрасно знаете, эта пандемия началась в Китае. Есть информация — об этом заявляли некоторые в Китае, — что она пришла из лаборатории в Ухани, случайно. Конечно же, на ранних этапах Китай лгал о болезни, уверяя нас, что она не передаётся от человека к человеку. Они лгали о том, сколько у них заразившихся, сколько человек в результате умерло. И заставили Всемирную организацию здравоохранения поддержать эту ложь. Из-за всего этого остальной мир располагал неточной информацией об уханьском коронавирусе, не был готов — и многие тысячи погибли.

Итак, эта пандемия — прямая вина правительства Китая. Всякий, кто говорит вам обратное, лжёт или работает на ужасный режим. Теперь мир понёс экономический ущерб на десятки триллионов долларов, и, конечно же, платить по счетам должен Китай. Как мы можем этого добиться?

Сегодня с нами Гордон Чанг, автор книги «Грядущий крах Китая». Большое спасибо, что нашли для нас время, Гордон. Это одна из тех идей, которые кажутся неправдоподобными, просто потому, что люди вообще сомневаются в возможности справедливости в каких бы то ни было обстоятельствах. Но ведь у нас есть способы заставить Китай заплатить за это. Что это за способы?

ГОРДОН ЧАНГ, публицист: Конечно же, способы есть, Такер. Один из них заключается в том, что у Китая много ликвидных активов по всему миру. У него, например, облигаций более чем на триллион долларов. Есть у него деньги и в евро, и в фунтах, и в йенах, и в швейцарских франках, наверняка и в канадских долларах. И если бы мы действовали совместно с эмитентами этих валют, мы могли бы конфисковать значительную сумму денег.

Это бы ни в коем случае не компенсировало миру потери. Ведь унесённые жизни просто нельзя компенсировать. И даже с денежной точки зрения это недостаточная компенсация для упомянутых вами убытков на триллионы долларов. Но нам нужно создать средство устрашения, чтобы в будущем руководители режимов не думали, что могут сделать что-то подобное безнаказанно.

Итак, вы упомянули, что они держат более триллиона долларов в облигациях казначейства, в наших долговых обязательствах. Почему бы нам просто не простить наш собственный долг в одностороннем порядке?

ГОРДОН ЧАНГ: Если бы мы решили это сделать — а мы легко могли бы это сделать, — Китай сделал бы пару вещей… Во-первых, он заявил бы, что это отказ оплатить долговое обязательство. А потом подверг бы нас жёсткой критике, заявил бы, что мы не являемся ответственным членом глобальной финансовой системы. Потом они попытались бы покончить с господством доллара. Да, я понимаю, что вы сейчас думаете! Но суть в том, что мы можем избежать подобных обвинений, если будем работать совместно с эмитентами других важнейших валют.

Да.

ГОРДОН ЧАНГ: И тогда у Китая не останется аргументов в этом отношении. Кажется, что сделать это трудно, тем не менее видя, что сейчас происходит в Англии, особенно с премьер-министром, я думаю, что там достаточно разгневаны, чтобы мы могли составить эту коалицию и добиться от других эмитентов сотрудничества.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.